Torta all’hashish prima di entrare a scuola, quattro maturandi intossicati. Il dirigente scolastico: “Mi sono spaventato”

Attimi di paura in un liceo classico di Palermo: quattro studenti si sono sentiti male poco dopo l’ingresso a scuola, a causa di qualcosa che hanno mangiato, accusando forti dolori e vomito. Sulla faccenda indagano le forze dell’ordine. Lo riporta La Repubblica.

Sarebbe stata una torta all’hashish a provocare un’intossicazione nei quattro ragazzi, tutti maschi, della stessa classe, che fra qualche giorno dovranno affrontare la maturità. I giovani si sono sentiti male nel corso delle prime ore di lezione. Il dirigente scolastico li ha così portati in presidenza in attesa che arrivassero i soccorsi. Lì hanno cominciato a vomitare e ad avere mancamenti.

I ragazzi stanno bene

I sanitari del 118 li hanno soccorsi e portati nei due ospedali cittadini. Il ragazzo portato al Civico è risultato positivo alla cannabis e a quanto pare avrebbe detto ai sanitari di aver assunto accidentalmente la cannabis mangiando la torta. L’ospedale ha segnalato la vicenda al posto fisso della polizia che ha avviato tutti gli accertamenti. Il giovane, che ha 19 anni, è stato dimesso nel primo pomeriggio senza giorni di prognosi.

“Mi sono spaventato quando ho visto il primo dei quattro ragazzi quasi collassato, poi nel giro di pochi minuti la situazione si è complicata con altri tre studenti che si sono sentiti male – racconta il preside – Con il personale della scuola li abbiamo soccorsi e consegnati al 118″.

“Hanno mangiato qualcosa prima di entrare, forse preparata da uno di loro – ipotizza il preside – Sul fatto che fosse una torta alla cannabis è una versione che non sono in grado di confermare. A noi è interessato soccorrere i ragazzi”. I quattro studenti finiti in ospedale si sono già ripresi. “Speriamo che si riprendano del tutto prima degli esami”, conclude il dirigente.

Un ultimo giorno di scuola pericoloso

Solo ieri abbiamo parlato di un modo pericoloso con cui alcuni studenti di un liceo di Milano hanno deciso di festeggiare la fine dell’anno scolastico, periodo che si caratterizza per euforia nei ragazzi. Tutto è accaduto ieri, 8 giugno, intorno alle 10.30, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza. Alcuni studenti, secondo quanto appreso da MilanoToday, avrebbero acceso dei fumogeni al terzo piano dell’edificio causando una densa nube di fumo che ha intossicato alcuni di loro.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale con alcune autopompe. La struttura è stata evacuata e i sanitari hanno prestato soccorso ai giovani che presentavano leggeri problemi respiratori. I pompieri, invece, hanno arieggiato la struttura utilizzando dei motoventilatori. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile per gli accertamenti del caso.