Trasporto pubblico e scolastico, in G.U. le linee guida

Sulla GU Serie Generale n.222 del 7 settembre 2020 è stato pubblicato il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il DPCM proroga al 7 ottobre 2020 le misure previste con DPCM 7 agosto.

Tra i documenti allegati al DPCM segnaliamo:

Con riferimento alle seconde, riportiamo gli aspetti principali.

Misurazione della temperatura a casa

Resta ferma la responsabilità genitoriale o del tutore su alcune misure di prevenzione generale quali:

La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della salita sul mezzo di trasporto;

L’assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto dedicato per raggiungere la scuola.

No assembramenti alle fermate

La salita degli alunni avverrà evitando alla fermata un distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto.

Discesa dai mezzi

Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedente sia sceso e così via.

Si usa la mascherina

Il conducente dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale.

Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina di comunità, per la protezione del naso e della bocca. Tale disposizione non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

Capienza massima per percorsi fino a 15 minuti

E’ consentita la capienza massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalità di riempimento non sia superiore ai 15 minuti.