Troppe verifiche e interrogazioni dopo la Dad, sciopero in un liceo milanese

Un rientro dalla Dad che non è andato giù agli studenti del Liceo classico Manzoni di Milano. Alcune decine di loro hanno deciso di scioperare occupando il cortile anziché entrare in classe. Da lì è poi iniziata un’assemblea denominata “Didattica a distanza per bocciarci in presenza”.

Gli alunni lamentano il fatto di dover affrontare un calendario ricco di verifiche e interrogazioni dopo un lungo periodo in Dad al 100%. “Non siamo sfaticati, siamo affaticati” si legge in uno striscione del Collettivo Politico Manzoni.

Gli studenti sostanzialmente avrebbero voluto un rientro meno fitto di impegni e soprattutto di valutazioni, e più incentrato sui confronti e sulla socializzazione, dopo un anno così complicato.

Anche altri movimenti studenteschi hanno denunciato l’enorme carico di verifiche a cui sono sottoposti gli studenti nel mese di maggio.