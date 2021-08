Turi (Uil scuola): “Confermiamo la firma ma ritiriamo la delegazione”

La Uil scuola conferma la propria firma al protocollo d’Intesa del 14 agosto, ma contesta pesantemente la nota che lo stravolge, ritirando la delegazione trattante. Ad affermarlo è il segretario generale Pino Turi che sottolinea come la Uil scuola giudichi inaccettabile la nota amministrativa prodotta dal ministero e per protesta decida di ritirare la propria delegazione. Tale posizione è stata chiarita al termine della riunione nazionale del sindacato.

“A scuola con il green pass o con il tampone, questo dice il protocollo, e in conformità di legge il tampone è a carico del datore di lavoro. Questo abbiamo firmato e questo sosterremo in ogni sede” spiega Turi.

Il leader della Uil scuola ribadisce gli impegni politici, con riferimento alle classi numerose e ai lavoratori fragili, che vanno rispettati.

“Lavoratori fragili, prenotazioni spostate, certificazioni in ritardo, persone pregiudizialmente contrarie. I casi sono diversi e vanno coniugate responsabilmente libertà e giustizia sociale – osserva Turi e lo scontro ideologico, mettendo anche le mani in tasca ai lavoratori, non presagisce nulla di buono. I dispositivi di tutela e i tamponi non possono essere a carico dei lavoratori”.

“Per paradosso – aggiunge – in base alle disposizioni di legge in caso di sanzione non è il preside che deve intervenire ma il Prefetto. Quello della scuola è l’unico settore per il quale sono state previste anche sanzioni economiche. Una vera e propria vessazione. Sarà il caos. Per questo rilanciamo la nostra proposta di moratoria in modo da permettere alle scuole di organizzarsi e al Parlamento di convertire in legge il decreto che va profondamente cambiato”.