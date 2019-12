Tutti i ministri alla cena di Natale del premier Conte, non c’è Fioramonti: dimissioni dopo la manovra?

L’avventura di Lorenzo Fioramonti alla guida del dicastero dell’Istruzione sembra davvero al capolinea: dopo la fuga di notizie sul suo probabile imminente addio al Miur, a seguito dei mancati finanziamenti nella Legge di Bilancio per i settori scuola e università, nella serata del 19 dicembre È arrivato un altro segnale che conferma.

Un’assenza che pesa

Alla cena organizzata in un ristorante al centro di Roma dal premier Giuseppe Conte, per riunire la squadra di governo e scambiarsi gli auguri di Natale, l’unico ministro mancante, oltre la ministra dell’Innovazione Paola Pisano, era proprio quello dell’Istruzione.

L’assenza del numero uno del Miur non è passata inosservata, ancora di più perché oltre alla fuga di notizie sulle sue possibili dimissioni, da alcuni giorni si è aggiunto un atteggiamento comunicativo da parte di Lorenzo Fioramonti piuttosto blando: del ministro delle mille idee e dei tanti progetti innovativi, molti dei quali in difesa dell’ambiente, del clima e dell’innovazione didattica, si sono perse le tracce.

A questo punto, diventa assai probabile che il responsabile dell’istruzione pubblica attenda che si voti la Legge di Bilancio: subito dopo è molto probabile che ufficializzi le sue dimissioni.

La solidarietà dei ministri

Intanto, Fioramonti continua ad incassare messaggi di solidarietà. Anche dagli stessi ministri del governo Conte bis. L’ultimo in ordine cronologico è stato Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Interpellato ad Agorà, Provenzano si è detto “convinto che il ministro Fioramonti” ha “ragione, non siamo ancora ai livelli di cui avrebbe bisogno un grande Paese come l’Italia. Mi assumo l’impegno con lui che attraverso le politiche aggiuntive, quelle di sviluppo e coesione, i fondi europei, in particolare del Mezzogiorno, noi possiamo indirizzare molte più risorse all’istruzione. Noi abbiamo bisogno di un Ministro competente come Fioramonti”.