Ultimo, la lettera al bimbo in arrivo: “Se mi chiameranno da scuola dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria’ saprò da chi ha preso”

Il cantante Ultimo, 28 anni, in arte Niccolò Moriconi, ha annunciato ieri, nel corso di un suo concerto allo stadio Olimpico di Roma, la gravidanza della sua compagna, Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della celebre Heather Parisi. I due, a quanto pare, aspettano un maschietto.

“Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no”

Qualche ora dopo la fine del concerto, dopo che il video dell’annuncio, con lui che bacia in ginocchio il pancino della compagna, ha fatto il giro del web, Ultimo ha affidato al suo profilo Instagram una lettera per il bimbo in arrivo in cui si è immaginato genitore.

“Chissà se avrà un pianoforte come dolce amico anche lui, comincio a pensare. Anzi no probabilmente per quanta musica sentirà in casa, finirà per odiarla. Chissà se a scuola sarà in disparte come me o no”, ha scritto. Ed ecco un altro stralcio della lettera: “Se mi dirà che vuole diventare ingegnere spaziale, gli dirò vola. Se vorrà diventare medico, lo ringrazierò a vita da buon ipocondriaco. Se vorrà lavorare in un bar gli dirò che andrò a prendere il caffè da lui ogni mattina, se vorrà. Se durante l’adolescenza a scuola mi chiameranno dicendo ‘suo figlio ha la mente per aria’, sorriderò e saprò da chi ha preso”.