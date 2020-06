Una riflessione sulle scuole paritarie

Come lei stessa ha recentemente scritto, e come ha sapientemente ripetuto alla Camera e in altre sedi: “Non è più possibile che si resti nel vago … Il mondo politico tutto è messo alle strette: o fa o non fa … la zona franca della confusione non lo tutela più e non gli permette più l’inerzia che alimenta e legittima la discriminazione. Ma questo deve valere per tutti…Il Parlamento nel Dl Rilancio sa che oggi serve 1 Mld di euro per i quali abbiamo già ampiamente dimostrato la copertura con gli emendamenti detrazione retta, incremento fondi per scontare la retta, sconto tributi, finanziamenti della Dad, interventi per il risanamento per la scuola paritaria come per la scuola statale, interventi delle Regioni e dei Comuni insieme all’intervento delle 20 Mila borse di studio della Cei. Questa operazione serve per scongiurare la chiusura del 30% di scuole paritarie, la migrazione di 300 mila allievi nella scuola statale con un costo per in cittadini di 2,4 Mld come dimostra lo studio scientifico pubblicato dall’Istituto Bruno Leoni più i 3 Mld che occorrono per far ripartire le 40 mila sedi scolastiche statali con i 7 Mln di studenti. La scuola è a rischio. Se riparte senza queste premesse, il danno sociale ed economico è di una tale gravità da paragonarsi a quello prodotto da una guerra civile, come da una catastrofe naturale simile all’eruzione del supervulcano dei Campi Flegrei”.