Un’alunna scrive alla propria maestra: “sarai sempre nei miei ricordi più belli”

Maestra Lucia,

volevo scriverti una lettera a “chiusura” di questo percorso, ma sinceramente non mi piace quest’idea di fine: fine dell’anno scolastico, fine del ciclo della primaria, fine delle lezioni.

Così ho pensato che non la scriverò per questa “fine”, ma per continuare a dirti quello che penso e che di te porterò nel cuore.

NON CREDO CHE LA SCUOLA POSSA FINIRE MAI. Eh sì, la scuola reale, quella degli sguardi, delle chiacchierate di storia, dei viaggi di geografia, dei colori di Van Gogh, della ricerca del senso di tutto, delle risate e dei rimproveri, delle regole dimenticate e delle punizioni, delle situazioni buffe, della ricerca del bene e del male, del vero e del falso, ecco QUESTA SCUOLA CHE ABBIAMO VISSUTO INSIEME, NON FINIRA’ MAI!!!

GRAZIE per avermi sempre dimostrato con il tuo esempio l’atteggiamento autentico verso il mondo, la vita, le persone, l’apertura di spirito.

GRAZIE per avermi insegnato a non rassegnarmi mai alla mediocrità dei costumi, dei modi di fare di alcuni, fossero anche molti, ma di cercare sempre la mia originalità.

GRAZIE per avermi sempre incoraggiata a proseguire il cammino di scoperta dentro me stessa, siamo fatti di infinito e il nostro viaggio non si potrà mai dire concluso.

GRAZIE per avermi insegnato cosa significa imparare, si può sbagliare, basta poi capire i propri errori e vale sia nelle prove di verifica, che soprattutto nella vita.

GRAZIE perché nella nostra aula non siamo stati prigionieri delle mura che ci hanno circondato, ma sempre concentrati a conoscere e provare emozioni.

GRAZIE per avermi insegnato che ciascuno di noi è speciale per quello che è, non è vero che si deve correre per ricoprire i primi posto in tutti i luoghi, ciascuno deve trovare il proprio post nella vita impegnandosi ad essere felice e a rendere felici gli altri.

GRAZIE per avermi ripetuto spesso l’importanza di non smettere mai di sognare, perché i sogni, quelli veri in cui si crede sinceramente, si avverano.

GRAZIE per avermi sempre parlato così, un po’ come fossi già grande e un po’ da piccola come sono, ho capito che parlavi alla ragazza che sono e alla donna che diventerò.

GRAZIE per avermi insegnato ad esprimere sempre il mio pensiero, anche se non sarà facile da affrontare, avrò guadagnato per me stessa l’onore.

GRAZIE DI TUTTO MAESTRA, SARAI SEMPRE NEI MIEI RICORDI PIU’ BELLI!

Gaia Giovinazzo (Mamma e papà si uniscono ai miei grazie!)