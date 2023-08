Uomo di 53 anni cade dal tetto di una scuola primaria: è grave, ricoverato in codice rosso

Un grave incidente è avvenuto oggi, 4 agosto, a Cesana Brianza, in Lombardia, come riporta LeccoToday. Poco prima delle 12.30 un uomo di 53 anni è caduto da un tetto dell’Asilo Infantile Giuseppe Redaelli, scuola primaria.

Secondo quanto riferito da fonti Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un infortunio lavorativo: la persona in questione, probabilmente un operaio, è precipitata sulla soletta sottostante e ha sbattuto violentemente dopo un volo di circa tre metri.

L’uomo ha riportato vari traumi

Raggiunto dai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e da un’automedica, l’uomo è stato poi caricato sull’elicottero arrivato in posto da Villa Guardia (Como) ed è stato quindi trasportato presso l’ospedale San Gerardo di Monza per il ricovero avvenuto in codice rosso: ha rimediato traumi a schiena, bacino e arto inferiore. Richiamati in loco anche pompieri, carabinieri e Ats della Brianza.