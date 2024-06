Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/25, ricongiungimento e gravidanze, facciamo chiarezza – VIDEO

Nell’appuntamento straordinario di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/25.

1) Sono una docente neoassunta da GAE scuola primaria 2023/2024, non ho nessuna deroga per il vincolo triennale di mobilità, ho già superato l’anno di prova e sono titolare nella scuola A del comune B della provincia X. Posso fare domanda di assegnazione provvisoria nella mia stessa provincia X di titolarità ma per il comune C dove chiedo ricongiungimento al coniuge?

Assolutamente può produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale per come prevede il comma 2 art.1 dell’ipotesi di intesa del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024-2025. I docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell’anno scolastico 2023/2024, pur avendo il vincolo triennale per la mobilità, possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza.

2) Sono una docente neoassunta (2023/2024) su posto sostegno da I fascia GPS in una scuola A di Torino, non ho potuto svolgere l’anno di prova perché in stato di gravidanza, ho la deroga per avere una bambina di due mesi, posso fare domanda di assegnazione provvisoria per ricongiungimento al coniuge in provincia di Cosenza?

Purtroppo manca una condizione imprescindibile per coloro che si trovano di ruolo con contratto a tempo determinato, l’avere superato il periodo di prova e formazione. Per cui non potrà presentare istanza di assegnazione provvisoria per la provincia di Cosenza.

3) Sono una docente neoassunta (2023/2024) da I fascia GPS sostegno in una scuola A di Milano, ho superato l’anno di formazione e prova, sono madre di una bambina di 5 anni, volevo sapere se posso fare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungimento alla figlia che risiede a Catania e in che fase di sequenza operativa verrà trattata la mia assegnazione.

Hai tutte le condizioni per presentare domanda di assegnazione provvisoria verso la provincia di Catania, avendo deroga di essere madre di una bambina di età inferiore ai 12 anni, la tua fase di sequenza operativa è successiva alla fase 40 dei docenti che si trovano già a tempo indeterminato, ma precedente alla fase 41 dei docenti che si trovano a tempo indeterminato ma sono privi di specializzazione sul sostegno.