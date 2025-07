Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti IRC: domanda da presentare tramite PEC. Tutta la procedura prevista

Il personale docente di religione cattolica per l’a. s. 2025/26 potrà presentare la domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione entro il 25 luglio del 2025, tramite il modulo di domanda pubblicato sul sito del MIM nella pagina “mobilità 2025-2026 – sezione Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie” secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Assegnazione provvisoria

I docenti di religione cattolica possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria per una diocesi diversa da quella di titolarità sia territoriale, sia professionale o per motivi familiari (ricongiungimento al coniuge, ai figli o ai genitori) o per gravi motivi di salute. Fermo restante che il punteggio per i motivi di famiglia è attribuito esclusivamente se il familiare risiede nel comune, ove opera la scuola richiesta, da non meno di tre mesi.

Utilizzazione

I docenti di religione cattolica possono presentare la domanda di utilizzazione nell’ambito della propria diocesi per insegnare: in altra scuola appartenente allo stesso ordine e grado, o di diverso ordine e grado se in possesso dei requisiti, o in un diverso settore formativo (es. dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, oppure dal liceo classico all’istituto tecnico).

Condizioni per produrre la domanda

I docenti di religione cattolica di norma sono confermati nella sede di servizio dell’anno precedente, fermo restante che possono presentare domanda sia di utilizzazione, sia di assegnazione provvisoria a condizione che vi sia l’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente.

Riduzione orario di cattedra

Il docente di religione cattolica che, nella scuola di servizio, dovesse trovarsi con una riduzione dell’orario obbligatorio fino a 1/5 è utilizzato nell’ambito della stessa scuola, nelle attività specifiche e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.

Servizio in più scuole

Qualora i docenti di religione cattolica dovessero essere in servizio su più scuole, effettueranno le ore mancanti alla cattedra completa, nella scuola, dove si è verificata la riduzione; qualora in detta scuola le ore si dovessero esaurire, le ore di completamento saranno svolte nella prima sede di servizio. Mentre il docente in servizio su posto costituito tra più scuole, completa l’orario nella prima scuola, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore.

Revoca idoneità ecclesiastica

I docenti di religione cattolica qualora dovessero avere revocata l’idoneità ecclesiastica, saranno utilizzati d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado d’istruzione, nel seguente ordine:

• Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione per i quali possiedono l’abilitazione;

• Altri insegnamenti per cui possiede l’abilitazione;

• Insegnamenti cui possono accedere sulla base dei titoli di studio posseduti.

Mentre per l’utilizzazione sul sostegno è necessario che abbiano la specializzazione

Precedenze

I docenti di religione cattolica che nell’anno scolastico 2015/2016 siano stati perdenti posti e trasferiti d’ufficio senza aver prodotto alcuna domanda, hanno la precedenza a condizione che negli anni ha fatto domanda condizionata al rientro nella sede di precedente titolarità

Perdenti posto

I docenti di religione cattolica qualora dovessero essere perdenti posto, saranno utilizzati in altra scuola della stessa diocesi.