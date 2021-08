Vaccino anti Covid. In Puglia il 95% del personale scuola è vaccinato

“La Regione Puglia si è attivata per tempo per mettere in sicurezza con il vaccino anti covid il mondo della scuola. Abbiamo raggiunto la copertura con prima dose del 95,34% del personale scolastico docente e non docente“. Lo afferma il presidente della Regione Michele Emiliano sul proprio profilo Facebook. E continua: “Ci siamo riusciti organizzando sedute dedicate di vaccinazione scuola per scuola, classe per classe. Un modello che abbiamo sperimentato con successo anche con i maturandi e che da lunedì replicheremo con gli studenti dai 12 anni in su”.

Una procedura sulla quale abbiamo già riferito nei giorni scorsi.

Quindi il presidente enumera i dati relativi alla campagna vaccinale: “Partiamo già con dati incoraggianti: nella fascia dei pugliesi di 12-19 anni il 51,8%, che corrisponde a 166.506 giovani, hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino. Sopra la media nazionale che è del 47,2%. Questo è il segno dell’immenso e capillare lavoro che stiamo portando avanti come sanità pugliese in sinergia con la protezione civile regionale”.

La Puglia non è l’unica regione su cui si spinge sulla vaccinazione scuola.

Regione Campania

Quanto alla Regione Campania, un comunicato stampa informa che le vaccinazioni 12-19 anni iniziate a fine giugno hanno superato quota 148mila studenti, su una platea di circa mezzo milione di ragazzi.

Il comunicato stampa

In riferimento a notizie diffuse questa mattina sulla campagna vaccinale, si chiarisce che in Campania le vaccinazioni per la fascia di età 12-19 anni, anche senza prenotazione, sono cominciate già da oltre un mese e mezzo e proseguono regolarmente in questi giorni. I giovani di questa fascia possono presentarsi direttamente ai centri vaccinali sull’intero territorio regionale e sottoporsi alla vaccinazione come già hanno fatto 233.916 ragazzi per la prima dose, mentre 147.962 hanno avuto già anche la seconda (dati aggiornati alla settimana scorsa).