Valditara: “A scuola si studierà il dopoguerra, ecco le nuove linee guida di educazione civica”

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto a un intervento di Gianni Oliva sulla Stampa riguardo le nuove Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Valditara sottolinea come il documento inviato al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) metta l’accento sull’importanza dell’uguaglianza, considerata un diritto inviolabile e un dovere inderogabile sancito dalla Costituzione. Il Ministro ribadisce la centralità della persona e la necessità di far conoscere agli studenti gli eventi cruciali del dopoguerra per formare cittadini consapevoli. Infine, Valditara evidenzia che l’educazione civica deve sempre integrare tutti i programmi scolastici, educando alla consapevolezza dei valori costituzionali e dei diritti fondamentali.

