Valditara: “appartamenti a disposizione dei docenti del Sud che si trasferiscono al Nord”

“Molti docenti del Sud non si vogliono trasferire al Nord. Stiamo ragionando con qualche regione per mettere a disposizione degli appartamenti. Dobbiamo far sì che fare il docente in una regione diversa non significa perdere ulteriormente status sociale. L’idea” è “di mettere a disposizione a canone sociale per quei docenti che si devono trasferire”.

Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al meeting di Rimini. Le parole del Ministro, riportate da Askanews, sono riferite alle tante rinunce di docenti del Sud che preferiscono accettare una supplenza vicino casa che raggiungere il ruolo al Nord con la prospettiva di affitti cari e un costo della vita problematico.