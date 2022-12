Valditara: “Cambiare l’insegnamento della matematica, è troppo astratto”. Da quali elementi partire in classe?

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è dimostrato sin dal suo insediamento sempre molto attento alla questione dell’istruzione tecnico-professionale. Negli ultimi giorni ha dichiarato di aver intenzione di modificare soprattutto l’insegnamento delle discipline scientifiche, in particolare la matematica.

“La vera sfida che noi vogliamo lanciare come ministero e come Governo per riformare l’insegnamento delle Stem che ci vede, purtroppo, oggi molto indietro rispetto ad altri Paesi europei è proprio quella di partire dalla realtà per arrivare alle astrazioni. Mi confrontavo anche con Giorgio Parisi che mi ha sostenuto molto in questa idea, quindi bisognerà cambiare un po’ anche l’insegnamento della matematica”, ha detto rivolgendosi agli studenti dell’istituto ‘Opere sociali Don Bosco Salesiani’ a Sesto San Giovanni. Uno strumento come GeoGebra può essere utile per rendere la matematica meno astratta. VAI AL CORSO

La matematica è tra gli ambiti con le peggiori performances in fatto di esiti delle prove Invalsi 2022, motivo per cui potrebbe essere fruttuoso cambiare l’approccio all’insegnamento della disciplina.

Alla base del corso il concetto di laboratorio di matematica, inteso non come un luogo fisico ma come ambiente di apprendimento coinvolgente. Grazie a GeoGebra 6, la versione più aggiornata dello strumento, è possibile insegnare usufruendo di uno spazio dinamico, dove gli studenti possono interagire direttamente con gli oggetti della matematica. L’apprendimento della materia risulta così più efficace e interattivo.

GeoGebra 6 fornisce strumenti per lo studio non solo della geometria del piano e dello spazio, ma anche dell’algebra, dell’analisi e della probabilità. All’interno del software è possibile costruire punti, vettori, segmenti, rette, coniche e funzioni, e disporne contemporaneamente delle loro coordinate ed equazioni. Le varie branche delle disciplina risultano così ben collegate tra loro.

Su questi argomenti il corso GeoGebra 6 e la matematica. Livello avanzato, in programma dal 24 gennaio, a cura di Domenica Margarone.

