Valditara: “C’è stato un aumento medio mensile per docenti e ATA”. E l’opposizione risponde a tono

Intervenuto alla Camera per il question time, il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha risposto all’on. Piccolotti (AVS) sulla questione del precariato.

Ecco la risposta di Valditara: “Con il contratto abbiamo raggiunto importanti traguardi dal punto di vista retributivo. C’è stato un aumento medio mensile per docenti e ATA. Secondo Invalsi il potere di acquisto dei docenti è aumentato. Il rispetto e l’autorevolezza dipende proprio dalla retribuzione. Sono aumentati i compensi di vario tipo. L’ultima legge di bilancio prevede tre miliardi per il nuovo contratto, non è mai successo che alla chiusura di uno sono già previste nuove risorse per il prossimo. Ci saranno 160 euro al mese in più in busta paga per i docenti, che con i precedenti, sommati, diventano circa trecento”.

Piccolotti ha risposto: “Questo non è welfare come lei si ostina a chiamarlo. Il Piano non investe nemmeno un euro derivante dalle entrate fiscali, è solo scontistica. Lei ha illustrato risorse già presenti nella finanziaria del Governo precedente. Siamo qui a dirle che, comunque, sono troppo poche. Sono azioni fatte per campagna elettorale. La invito a mettere risorse per coprire l’aumento del costo della vita nella prossima finanziaria. Si tratta di lavoratori che fanno fatica ad avere una vita dignitosa e piena. Un Paese che tratta così i capisaldi della democrazia è un Paese ingiusto e incivile”.

