Valditara fa gli auguri di Natale alle scuole e al personale: “Che la luce della natività illumini sempre i nostri giorni”

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato un messaggio di auguri in occasione delle feste natalizie alle scuole e a tutto il personale. Ecco il testo: “Che la luce della natività illumini sempre i nostri giorni. Cari auguri per un Natale di raccoglimento e gioia”.

Manovra 2025, le misure per la scuola

Nel corso di queste festività 2024 il Governo è impegnato, come di consueto in questo periodo dell’anno, con l’approvazione della Manovra finanziaria. Proprio ieri l’aula della Camera ha confermato la fiducia al governo sulla Manovra 2025 con 211 sì e 117 no. Il voto finale sul provvedimento è atteso in serata, poi passerà al Senato.

Arriva un fondo da mezzo milione per promuovere corsi sulla salute sessuale e l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. L’iniziativa, come riporta Open, è frutto di un emendamento firmato da Riccardo Magi, segretario di +Europa.

L’emendamento mira a integrare i piani triennali dell’offerta formativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Come abbiamo scritto, poi: