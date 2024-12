In Manovra gli emendamenti per la scuola

Nonostante il camino faticoso della legge di bilancio, alcuni emendamenti approvati in commissione Bilancio alla Camera riguarderebbero risorse aggiuntive per la scuola e in particolare per attività extra scolastiche, per alunni disabili e per dare un aiuto a pagare le mense.

Infatti, all’interno del Fondo dote di famiglia sarebbero previsti rimborsi per attività extrascolastiche per i ragazzi under 14, grazie a una dotazione di 30 milioni per il 2025. Il contributo dovrebbe arrivare fino a 500 euro ma con un tetto Isee di 35mila euro.

E poi aumenti dei fondi per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità: 50 milioni nel 2025 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Sarebbe pure previsto un ‘Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola’, con una dotazione iniziale è 500mila euro, per aiutare le famiglie in stato di bisogno a pagare le rette delle mense scolastiche.

Il fondo sarà ripartito tra Comuni individuati con il decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali; di concerto con il ministro dell’Istruzione e il ministro dell’Economia, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto del Fondo, anche per rispettare il limite di spesa autorizzato.