Valditara: incentivi economici e revisione dei programmi

Il ministro Giuseppe Valditara, nel corso di una intervista a ItaliaOggi, promette incentivi economici ai docenti e pure “Piu spazio alla storia che ha contribuito a costituire l’identità italiana ed europea”.

E infatti ha dichiarato che nelle Legge di bilancio “sono state stanziate ulteriori risorse che consentono un incremento stipendiale al personale del 6% per il rinnovo del triennio 2022/2024. Inoltre sono state già messe a bilancio le risorse per il rinnovo del contratto 2025/2027. Si è anche previsto lo stanziamento per il triennio 2028/2030. I finanziamenti per i prossimi contratti sono tutti superiori alla inflazione programmata, saranno infatti rispettivamente del 5,4% e del 6,2%. Presto dovrebbero iniziare le trattative”.

Relativamente agli aumenti, esso dovrebbero essere “circa 160 euro al mese in media”, mentre è stato proposto, spiega il ministro, “un miglioramento dell’iniziale riforma del docente stabilmente incentivato”, preferendo che “i riconoscimenti economici ulteriori siano destinati a valorizzare personale docente, adeguatamente e specificamente formato, al servizio del miglioramento della offerta formativa e della più efficiente organizzazione della scuola”.

In altre parole, si punta a valorizzare “figure professionali di supporto alla didattica, quali prioritariamente i docenti tutor e orientatori, ovvero che svolgono ulteriori attività come collaboratori del dirigente scolastico, compresi i responsabili di plesso, i responsabili di progetto e i vicepresidi. Insomma incentiviamo figure che svolgono attività aggiuntive e di potenziamento del piano dell’offerta formativa”, facendo maturare un “incremento stabile del trattamento economico in una misura percentuale del trattamento stipendiale, che andrà rimessa, per la sua definizione, alla fase negoziale. Attualmente per il docente tutor arriviamo a quasi 5000 euro l’anno”.

Non sono dunque mance, spiega il ministro, mentre sono stati sottoscritti speciali accordi “prevedendo agevolazioni sui mutui, prestiti personali, aperture di conto corrente e investimenti” e sono state “individuate risorse nell’ambito del bilancio del MIM per finanziare un’assicurazione sanitaria per il personale della scuola che troverà concreto avvio con la presentazione di un’apposita proposta normativa”.

Previsto pure l’incremento dell’organico dei docenti di sostegno, con circa 2mila unità che “contribuiranno a migliorare la continuità didattica e la qualità della docenza, assicurando insegnanti di ruolo ad un più elevato numero di studenti”, garantendo la “continuità didattica dei docenti di ruolo di sostegno. Già da questo anno scolastico a valere sul prossimo sarà operativa una misura anche per i docenti precari su posto di sostegno, che consentirà ai genitori di chiedere la conferma della supplenza assunta nell’anno scolastico in corso”.

Ma il ministro assicura pure, in riferimento ai corsi Indire, di formare circa 50mila insegnanti, che si aggiungeranno a coloro che si specializzeranno attraverso gli ordinari percorsi di TFA”.

E in ultimo Valditara assicura: “È nostra ferma volontà dare più spazio alle civiltà che costituiscono il fondamento della cultura occidentale, alla storia che ha contribuito a costituire l’identità italiana ed europea, al Risorgimento, alla storia successiva alla Seconda guerra mondiale che oggi è poco conosciuta dai nostri studenti”.