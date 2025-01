Valditara ringrazia Mattarella, ma forse ha una idea diversa di patriottismo

Con un tweet pubblicato in queste ore su X, il ministro Giuseppe Valditara commenta le parole del presidente Mattarella riferite al lavoro dei docenti.

“Un sentito ringraziamento al nostro Presidente della Repubblica – scrive il Ministro – per aver richiamato il ruolo fondamentale degli insegnanti che si dedicano con passione alla formazione dei giovani. Per aver ricordato l’importanza dei valori costituzionali e il valore del patriottismo. Per aver richiamato la centralità del rispetto che presuppone la lotta contro il bullismo, la prepotenza, ogni forma di violenza, a partire dalla violenza sulle donne, i rischi derivanti dal web. Un messaggio forte ed esemplare per i nostri giovani”.

Per la verità, le parole usate dal Presidente, sono sembrate particolarmente pregnanti e significative su un punto che – a noi pare – Valditara non evidenzia a sufficienza.

Mattarella, infatti, non si è limitato a ricordare il “valore del patriottismo”, ma ha proprio detto che “patriottismo” è anche quello dei docenti che si dedicano alla formazione dei giovani.

Insomma, pur senza dirlo apertamente, a noi è parso che il Presidente abbia voluto sottolineare che per patriottismo non si deve intendere una generica quanto improbabile “difesa dei confini nazionali” quanto piuttosto ogni azione finalizzata a lavorare per il bene comune e per la messa in atto dei valori costituzionali.

Forse è solo una sfumatura, non priva però di significato politico.