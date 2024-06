Valorizzazione delle eccellenze, ecco il programma per l’a.s. 2024/2025

Il Ministero ha pubblicato il decreto 108 del 4 giugno 2024, con il quale è definito il Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per individuare le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dagli studenti nei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado frequentati presso istituzioni scolastiche, statali e paritarie, e scuole italiane all’estero, statali e paritarie.

Le competizioni individuate per accedere ai riconoscimenti e ai premi previsti sono elencate nell’Allegato 1 al decreto stesso.

Inoltre, accedono al beneficio dei riconoscimenti e dei premi, gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell’esame di Stato e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate sempre nell’Allegato 1.

Quota pro-capite

La quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza sarà determinata con successivi provvedimenti, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2025 e sulla base delle seguenti modalità:

a) Votazione di 100 e lode nell’esame di Stato

La quota pro-capite è stabilita in relazione al numero degli studenti che nell’a.s. 2024/2025 conseguono la votazione di 100 e l’attribuzione della lode nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado.

b) Eccellenze conseguite nelle competizioni

La quota pro-capite, distinta nei diversi livelli di merito, è stabilita in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle competizioni interessate. Per ciascuna delle competizioni è fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano indicativi della rilevanza dell’iniziativa e della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le regioni. Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i componenti del gruppo stesso.

Premi aggiuntivi

Sono assegnati premi aggiuntivi agli studenti che risultino vincitori di competizioni con fase internazionale nelle quali concorrono, per ciascun Paese partecipante, gli studenti selezionati mediante apposite competizioni. Le competizioni con fase internazionale sono indicate nell’Allegato 1 con un asterisco.

