Valorizzazione delle eccellenze, la nota con il programma per l’a.s. 2024/2025

In linea con le direttive contenute nell’Atto di indirizzo del Ministro per il 2024, il MIM intende continuare con tutte le iniziative volte a valorizzare e potenziare le capacità e le inclinazioni di ciascun studente. L’obiettivo è che il sistema scolastico favorisca lo sviluppo delle potenzialità degli studenti, supportandoli lungo tutto il percorso educativo.

In quest’ottica, il Ministero ha pubblicato la Circolare n. 38452 del 19 settembre 2024, che trasmette il Decreto Ministeriale 108 del 4 giugno 2024, concernete il programma di valorizzazione delle eccellenze per l’a.s. 2024/2025.

Eccellenza nelle competizioni e 100 e lode all’esame

Il decreto, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2024, elenca le competizioni nazionali e internazionali suddivise per ambito disciplinare, rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Gli studenti che, nell’anno scolastico 2024/2025, raggiungono risultati di eccellenza nelle competizioni elencate nell’Allegato 1 del D.M. 108 del 2024 o che ottengono la votazione di 100 e lode agli esami di Stato, riceveranno premi e riconoscimenti previsti dall’art. 4 del decreto legislativo 262 del 2007.

Albo nazionale delle eccellenze

I nominativi degli studenti eccellenti, con il loro consenso, saranno pubblicati nell’Albo nazionale delle eccellenze, secondo quanto disposto dall’art. 7 del d.lgs. 262/2007. Questi dati saranno accessibili a università, accademie, enti di ricerca e imprese. I dirigenti scolastici e gli organizzatori delle competizioni dovranno ottenere il consenso degli studenti per la pubblicazione nell’Albo attraverso il sistema SIDI del Ministero, che permetterà di confermare l’avvenuto consenso tramite un’apposita casella.

Incentivi previsti

Gli incentivi previsti per gli studenti delle scuole italiane, sia in Italia che all’estero, saranno definiti successivamente, una volta rilevati i risultati degli esami di Stato e delle competizioni. Le scuole riceveranno risorse economiche per dare visibilità e riconoscimento agli studenti meritevoli, favorendo la valorizzazione del merito. Si precisa che tali incentivi economici non sono soggetti a tassazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 280 del 2009.

Premi aggiuntivi

È previsto un premio aggiuntivo per gli studenti che partecipano a competizioni internazionali, come indicato nell’Allegato 1 del D.M. 108 del 2024. Per le competizioni di gruppo, il premio verrà suddiviso tra i membri del gruppo. Si rinnova l’invito ai dirigenti scolastici a favorire la partecipazione degli studenti a queste competizioni.

