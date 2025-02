Valorizzazione delle eccellenze, entro il 28 febbraio le domande per ottenere il riconoscimento delle competizioni nel Programma annuale a.s. 2025/26

Il 28 febbraio 2025 scadono i termini per la presentazione delle domande per ottenere l’accreditamento e il riconoscimento delle competizioni nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Lo ha comunicato il MIM con Avviso 4317 del 3 febbraio 2025.

La procedura è riservata ai soggetti interni e ai soggetti esterni all’Amministrazione scolastica.

All’avviso è allegata l’informativa sul trattamento dei dati personali e la seguente modulistica per partecipare alla procedura:

Modulo 1 – Domanda di accreditamento

Modulo 2 – Competizione proposta

Modulo 3 – Elenco dati relativi alla competizione.

I moduli, compilati e sottoscritti dal legale rappresentante, per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [email protected]

La richiesta per ottenere tali riconoscimenti può riferirsi fino ad un massimo di tre anni scolastici consecutivi.