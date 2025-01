Valutazione scuola primaria, esempi utili per la redazione del documento – SCARICA PDF

Valutazione scuola primaria, esempi utili per la redazione del documento – SCARICA...

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato a tutte le istituzioni scolastiche l’Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, registrata dalla Corte dei Conti il 20 gennaio 2025. Questa Ordinanza introduce nuove regole per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, nella scuola primaria la valutazione sarà espressa attraverso giudizi sintetici. I livelli di apprendimento per ciascuna disciplina, compreso l’insegnamento di educazione civica, saranno classificati con giudizi da “Ottimo” a “Non sufficiente”.

Per la scuola secondaria di primo grado, il comportamento degli studenti sarà valutato in decimi. Un punteggio inferiore a 6/10 comporterà la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.

Le scuole avranno tempo fino al termine dell’anno scolastico in corso per adeguarsi alle nuove disposizioni e informare le famiglie in modo chiaro e completo.

Esempi utili per la redazione del documento

Oltre all’Ordinanza, il Ministero ha pubblicato una nota il 23 gennaio 2025, contenente indicazioni operative per l’applicazione delle nuove norme. Particolarmente utile è la sezione finale della nota, che include esempi pratici per la redazione del Documento di valutazione nella scuola primaria.

Per ulteriori dettagli e per scaricare i documenti ufficiali, si rimanda ai link: