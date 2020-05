Si potrà bocciare anche quest’anno, ma solo di fronte a casi eccezionali.

“La valutazione” degli studenti “avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto e gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma non sarà un ‘6 politico'”, si è affrettata a precisare la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, durante l’audizione alla Camera.

Nel caso in cui fossero ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso.

Tuttavia resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico.

Valutazione studenti, così funzioneranno le bocciature

Sono due i casi che portano un consiglio di classe a considerare la bocciatura di uno studente, e valgono per tutti i gradi di istruzione, dalle elementari alle superiori.

La prima opzione è legata alle assenze, non solo per il periodo della didattica a distanza, ma anche nella prima parte dell’anno. Nei casi in cui i docenti non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, il consiglio di classe può decidere di non ammettere l’alunno alla classe successiva.

La seconda ipotesi è quella legata all’esclusione agli scrutini o agli esami se un alunno ha un quadro disciplinare pesante, è stato sospeso, per esempio, per 15 giorni per comportamenti scorretti avvenuti nel primo quadrimestre.