Registrati
Diretta video

Primo piano | Educazione civica, Fondo Espero e stipendi

guarda
Dirigenti
24.10.2026

Valutazioni a scuola: servono ancora? I corsi per docenti e personale scolastico

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il catalogo
I servizi della Tecnica della Scuola
I temi dei corsi
PON: valorizza i tuoi progetti attraverso i nostri canali

La gestione di un’istituzione scolastica moderna richiede competenze sempre più trasversali, aggiornate e immediatamente spendibili. Per i Dirigenti Scolastici, la scelta dei percorsi di aggiornamento per il proprio personale rappresenta una decisione strategica fondamentale per rispondere alle nuove linee guida ministeriali e valorizzare le professionalità interne.

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 è attiva una ricca offerta formativa firmata La Tecnica della Scuola, che con un’esperienza di oltre 75 anni nel settore mette a disposizione delle istituzioni un catalogo completo, concreto e strutturato.

Valutazione dell’apprendimento

Tra i corsi proposti, c’è anche un focus mirato sull’efficacia del processo valutativo, sia sommativo che formativo, approfondendo l’elaborazione di rubriche valutative, griglie e la formulazione di feedback costruttivi per valorizzare il percorso degli studenti.

I corsi per le scuole della Tecnica della Scuola 2026/2027Download

Compila il form e scegli il corso per la tua scuola

I servizi della Tecnica della Scuola

Per un dirigente scolastico, la conformità normativa e la facilità di acquisto sono requisiti essenziali per ottimizzare i processi della segreteria.

  • I percorsi proposti sono erogati da un ente accreditato dal MIM per la formazione sin dal 2012, garantendo il rilascio di attestati validi e la possibilità di esonero dal servizio nei limiti di legge.
  • Tutti i corsi sono registrati sulla piattaforma ministeriale S.O.F.I.A., consentendo ai docenti di documentare formalmente la propria crescita professionale.
  • Inoltre, per agevolare la gestione amministrativa, le scuole possono effettuare gli acquisti in modo rapido direttamente tramite la piattaforma MEPA, oppure avvalendosi della Carta del Docente, di bonifici bancari o di carte di credito/prepagate.

Una gestione “chiavi in mano” e flessibile

Affidarsi a un unico interlocutore significa azzerare le complessità organizzative e avere la certezza di un risultato eccellente. Il servizio si distingue per una gestione interamente “chiavi in mano”, in cui l’ente si fa carico di ogni singola fase: dalla progettazione all’organizzazione, dal coordinamento delle iscrizioni fino al tracciamento delle presenze.

Gli istituti possono contare su:

  • Un’assistenza telefonica continua attiva 5 giorni su 7.
  • Un tutor dedicato a supporto costante dei corsisti e un ambiente digitale semplice e intuitivo tramite piattaforma online.
  • La flessibilità è massima: i percorsi sono adattabili e rimodulabili come corsi on demand su richiesta della scuola per rispondere a specifiche esigenze.

Che tipi di corsi? Dai webinar ai laboratori online

La teoria non basta quando si affrontano quotidianamente le sfide della classe. La formazione proposta è progettata da formatori esperti con un’esperienza diretta nelle dinamiche scolastiche. Le metodologie didattiche offerte spaziano dai webinar in modalità sincrona ai corsi asincroni, fino a laboratori online anche a gruppi e attività di facilitazione esperta.

Il valore aggiunto risiede nella continuità dell’affiancamento: le scuole possono usufruire di servizi di supporto alla progettazione, mentoring da parte di formatori senior, accompagnamento alla sperimentazione in aula e follow-up didattico successivo alla conclusione del corso.

Sconti per i gruppi: corsi per docenti, dirigenti, ATA

Un’ottima scuola funziona quando l’intera comunità scolastica cresce insieme. Per questo i percorsi formativi sono pensati per tutte le figure della scuola: docenti, dirigenti, DSGA e personale ATA. Per favorire la partecipazione collettiva dell’intero staff, sono previsti vantaggiosi sconti dedicati per i gruppi che si iscrivono ai webinar in programmazione mensile: uno sconto del 25% per gruppi di 4 docenti, del 35% da 5 a 20 docenti, e del 40% a partire da 21 partecipanti.

I temi dei corsi

Intelligenza Artificiale ed educazione digitale

In coerenza con il D.M. 219/2025, l’Avviso MIM 73226, l’AI Act e i framework europei DigComp 3.0 e DigCompEdu, questa nuova area offre strumenti operativi per integrare l’IA nella didattica e nella gestione organizzativa. I percorsi, condotti da esperti come Aluisi Tosolini, lo Staff Casco Learning e altri professionisti, affrontano l’uso operativo dell’IA generativa per la scrittura, la creazione di immagini, la personalizzazione degli apprendimenti, l’inclusione, la valutazione formativa e l’evoluzione dei servizi amministrativi. È disponibile anche un corso asincrono di 10 ore in collaborazione con Casco Learning progettato per iscrizioni massive al di fuori dell’Avviso 73226.

Didattica digitale e tecnologie

Un’area focalizzata sulla pratica laboratoriale e sull’uso di dispositivi e applicazioni per l’insegnamento. Comprende corsi specifici sull’integrazione dell’IA nella didattica STEAM e percorsi pratici di Coding, Tinkering e Making.

Alfabetizzazione digitale e Cybersecurity

Fornisce risposte concrete alla necessità di sicurezza nel mondo virtuale. Affronta i temi della consapevolezza digitale, della tutela della privacy e della sicurezza online, fornendo anche strumenti specifici per contrastare e prevenire il cyberbullismo.

Benessere emotivo e relazionale

Fornisce supporto strategico per gestire le complessità del gruppo classe. Include percorsi dedicati alla gestione delle classi difficili, al trattamento dei problemi comportamentali, all’Educazione Socio-Emotiva (SEL), alla comunicazione efficace e a tecniche di Mindfulness per la gestione dello stress professionale.

Apprendimento e metodologie didattiche innovative

Quest’area supporta i docenti nel motivare gli studenti e nel mantenere alta l’attenzione in classe. Propone metodologie attive come il Project-Based Learning (PBL), la Gamification e l’Inquiry Based Learning. Inoltre, include un innovativo percorso operativo asincrono di 10 ore, tenuto da Anna Maria Di Falco e Giovanni Morello, per la revisione del curricolo di istituto e del PTOF alla luce delle nuove Indicazioni nazionali per il primo ciclo.

Personalizzazione e inclusione

Progettata per garantire che nessuno studente rimanga indietro. Copre la personalizzazione della didattica, l’educazione inclusiva per alunni con BES e DSA, la stesura dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), la gestione delle disabilità e l’integrazione culturale, includendo anche moduli di assistenza di base per i collaboratori scolastici.

Competenze del XXI secolo

Ideale per preparare gli studenti alle sfide del domani, questa sezione include corsi orientati allo sviluppo del pensiero critico, della risoluzione dei problemi, dell’adattabilità e della resilienza, senza trascurare l’istruzione tecnica, professionale e la formazione scuola-lavoro.

Governance e organizzazione della scuola

Dedicata specificamente ai Dirigenti Scolastici, allo Staff e alle Figure di sistema. Sostiene lo sviluppo di competenze strategiche quali la pianificazione del PTOF, la programmazione didattico-organizzativa, la valutazione di sistema (dal RAV al Piano di Miglioramento), la transizione digitale dell’istituto, l’orientamento formativo e la responsabilità dirigenziale.

Gestione amministrativa della scuola

Un’area altamente specializzata rivolta a DSGA e personale amministrativo. Tratta i nodi critici della quotidianità gestionale: la dematerializzazione dei flussi di lavoro, la gestione economico-giuridica del personale, la contabilità, i bilanci, i controlli amministrativi, la rendicontazione e le procedure di acquisto.

Compila il form e scegli il corso per la tua scuola

PON: valorizza i tuoi progetti attraverso i nostri canali

Valorizza il tuo progetto PON attraverso i canali di Tecnica della Scuola. Offriamo soluzioni di comunicazione dedicate per raccontare obiettivi, attività e risultati del tuo Istituto, con la possibilità di promuovere il progetto tramite articoli redazionalinewsletter e banner pubblicitari sul nostro portale.

Per ricevere maggiori informazioni o richiedere una proposta personalizzata, scrivi a marketing@tecnicadellascuola.it.

Formazione docentiInizio Scuola

Metodologie didattiche innovative, project-based learning e gamification: i corsi per le scuole

Formazione docenti, non solo IA e competenze digitali: educazione socio-emotiva, mindfulness e gestione classi difficili

Intelligenza artificiale, cybersecurity, didattica digitale: i corsi di aggiornamento per docenti e dirigenti, scopri l’offerta formativa

Formazione docenti, ecco le regole per la piattaforma SOFIA: quali adempimenti attendono le scuole

Dipendenze e disagio giovanile, al via il corso gratuito INDIRE per i docenti delle secondarie

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Afghanistan, «Una donna vale meno di una capra». La testimonianza di Giulia Folci di EMERGENCY a Educazione Civica in diretta

Aluisi Tosolini

Didacta Italia – Edizione Abruzzo, 9.000 presenze e grande partecipazione

Redazione

Valditara: “Giovani che devastano, espressione di degrado. Colpa di genitori assenti, la maggioranza non conosce la nostra lingua”

Redazione

Proteste, la prof scesa in piazza: “Ho fatto ciò che ogni insegnante avrebbe fatto, intercettare i ragazzi”. Cosa pensano i docenti? – SONDAGGIO

Redazione
vai alla ricerca avanzata