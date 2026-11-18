Durante gli Stati generali del Partito Democratico sull’Istruzione, ‘La Tecnica della Scuola’ ha intervistato la professoressa Elisabetta Nigris, professore Ordinario all’Università Bicocca di Milano, dove insegna ‘Progettazione didattica e valutazione’: il confronto, ha detto, ha cercato di “valorizzare quello che nella scuola funziona, dove la scuola è di qualità, che tipo di insegnante si profila e quale formazione può essere possibile, in modo di allargare ed estendere” il modello.

“Per fare questo, bisogna pensare a una formazione iniziale in presenza, non nelle università telematiche”: si pensa ad “un insegnante a tutto tondo, che non è formato solo sui contenuti delle discipline, ma anche sulla sua professionalità psicologica, pedagogica, relazionale, di progettazione didattica, che sia collegiale. Ci vogliono i laboratori, il tirocino e tempi distesi: una formazione, a regime, distesa e strutturale, finanziata non solo per infanzia e primaria, ma anche per la secondaria. E una formazione in servizio, coerente con la formazione iniziale e soprattutto con questo profilo”.

Per realizzarla, ha continuato l’accademica, “non basta il lavoro in classe, chiudermi senza confrontarmi. Questo è stato detto da più persone: l’insegnamento non è realizzato da un individuo da solo, con la sua classe chiusa, ma è una parte di una collegialità, di una comunità, ha bisogno di confrontarsi con gli altri”.

L’intervista completa

Professoressa Nigris, avete raccolto tante proposte riguardo la formazione iniziale e in itinere: cosa è emerso, cosa si prevede per il futuro della scuola?

Intanto, è stato molto importante che c’erano diverse componenti, sia insegnanti, sia persone che si occupano di scuola, di università, delle associazioni professionali: si è partiti dall’idea di valorizzare quello che nella scuola funziona, dove la scuola è scuola di qualità, che tipo di insegnante si profila e quale formazione può essere possibile, in modo di allargare ed estendere ad altre realtà la qualità delle nostre scuole. Per fare questo, però, bisogna pensare ad una formazione iniziale in presenza, non nelle università telematiche, dove si formi un insegnante a tutto tondo, un insegnante che non è formato solo sui contenuti delle discipline, ma anche sulla sua professionalità psicologica, pedagogica, relazionale, di progettazione didattica, un insegnante che sia collegiale.

Cosa bisogna introdurre per percorrere questa strada?

Per fare questo, ci vogliono i laboratori, il tirocino e tempi distesi: una formazione, a regime, distesa e strutturale e finanziata non solo per infanzia e primaria, ma anche per la secondaria. E una formazione in servizio, che sia coerente con la formazione iniziale, ma soprattutto con questo profilo.

Durante il confronto è stato detto che l’insegnante non deve vivere la scuola solo nell’aula e scappare via, ma deve avere un rapporto con la scuola a 360 gradi.

Non credo di aver detto questa cosa, perché credo che moltissimi insegnanti operano in realtà che funzionano, accessibili a tutti i ragazzi. In quelle scuole gli insegnanti non scappano via, gli insegnanti ormai non possono scappare via perché l’impegno è grosso. Quello che abbiamo detto è che non basta il lavoro in classe, con il quale mi chiudo senza confrontarmi. Questo è stato detto da più persone: l’insegnamento non è realizzato da un individuo da solo, con la sua classe chiusa dentro, ma è una parte di un collegio, di una collegialità, di una comunità, quindi, ha bisogno di confrontarsi con gli altri. Questo si diceva: non tanto che scappi o non scappi via, ma che non pensi di essere da solo nella sua classe con la sua classe.

Quindi, servono maggiore collegialità e confronto. E anche, forse, più umiltà, apertura, empatia nei confronti dei colleghi, un atteggiamento più aperto nei confronti dell’aggiornamento professionale?

No, una formazione che accompagna la collegialità non è colpa degli insegnanti, è un modello di formazione che non prepara a questo, quindi ci siamo concentrati su un modello di formazione che cerca di capire quali siano le difficoltà, le fatiche degli insegnanti e naturalmente quelle dei ragazzi.

Dagli Stati generali del PD sulla scuola arriva un messaggio: non bisogna calare dall’alto eventuali riforme, ma bisogna condividerle.

L’ho detto in plenaria, è stato registrato: gli insegnanti chiedono di essere consultati, non possono non essere consultati. Anzi, al tavolo è emerso qualcosa di più di quello che ho detto io, cioè la necessità di costruire dei tavoli permanenti con cui la politica si confronta: tavoli in cui ci sono insegnanti, dirigenti scolastici, rappresentanti del sindacato, delle formazioni professionali, persone distaccate, persone che fanno i formatori, perché la diversità e il confronto è sempre ricchezza.