Vandalismo sul tetto di una scuola, fermato un minorenne

Tre ragazzi sono stati sorpresi sul tetto di una scuola primaria in provincia di Pistoia, mentre lanciavano tegole sul marciapiede. Una pattuglia della polizia municipale è intervenuta dopo che l’allarme della scuola è scattato. All’arrivo, gli agenti hanno trovato un gruppo di ragazzi minori che giocavano a calcio in strada e hanno notato i tre sul tetto.

Secondo quanto riporta Rainews Toscana, alla vista degli agenti, i ragazzi sul tetto hanno cercato di scappare, ma uno di loro, un quattordicenne, è stato subito bloccato. Gli altri due sono riusciti a fuggire, ma sono attualmente ricercati. Il giovane fermato non ha fornito spiegazioni, neanche alla presenza del padre, ed è stato denunciato per danneggiamento al tribunale minorile di Firenze.

Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per identificare gli altri due ragazzi coinvolti. Intanto, la comunità scolastica è in allerta per evitare futuri episodi di vandalismo e garantire la sicurezza dell’istituto.