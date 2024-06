Venditti a Caracalla, la dedica ai maturandi: “Spero che nella vita non dobbiate fare il sacrificio di rinunciare alla libertà”

Il cantautore Antonello Venditti, autore della canzone “Notte prima degli esami“, in questi giorni di prove scritte della maturità 2024, si è esibito con dei concerti alle Terme di Caracalla, a Roma per celebrare i 40 anni della canzone. Il primo live si è tenuto proprio lo scorso 18 giugno, nella notte prima degli esami.

Come riporta La Repubblica, il cantautore romano ha ringraziato i maturandi presenti e ha fatto una dedica a tutti gli studenti alle prese con gli esami di tutta Italia. Ecco le sue parole: “Grazie di essere venuti, avete fatto questo sacrificio. E spero non dobbiate fare nella vita il sacrificio di rinunciare alla libertà, alla possibilità di dire no, la cosa più difficile. Spero che questi pini di Roma che sono qui da tempo vi accompagnino ancora”.

“Notte prima degli esami” come traccia alla maturità?

Venditti, ai microfoni de La Repubblica, ha parlato della canzone, proponendola come traccia per la prima prova di italiano della maturità: “In Notte prima degli esami ogni strofa è un film. Dagli studenti si allarga a famiglia e società. Sarebbe interessante darla come traccia alla maturità, per far raccontare i ragazzi di oggi. La chiave del brano sta nei versi: ‘Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno’. Sono io in concerto, e nuovi amici ogni volta. È un eterno presente, sempre in movimento, poi va in flashback, alla mia maturità”.

Maturità 2024, il trend social

Negli scorsi giorni i maturandi stanno pubblicando, sui social, dei video e delle foto che seguono un trend che piace molto anche al cantautore romano, che ne sta ripubblicando molti sui suoi profili. Un po’ come rito di scaramanzia, gli studenti si mettono in un grande cerchio e cantano la canzone di Venditti abbracciandosi tra di loro.

Questo è quello che è successo, ad esempio, al prestigioso convitto Cutelli di Catania, dove gli studenti, qualche giorno fa, sono stati protagonisti di una vera e propria serata di gala, sulla scia dei prom, i balli di fine anno americani. Venditti, ormai denominato protettore dei maturandi, ha ricondiviso subito.

La canzone è stata cantata a squarciagola anche dagli studenti del liceo Giulio Cesare di Roma, quello frequentato proprio da Venditti.