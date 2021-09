VIDEO – Inizio scuola 13 settembre. Una mamma: la DaD è stata durissima

“La scuola ha bisogno della vicinanza, la DaD è stata durissima“. Così una mamma, intervistata dal nostro direttore Alessandro Giuliani, oggi, lunedì 13 settembre, davanti al Liceo Scientifico Isacco Newton di Roma.

Oltre alla regione Lazio, si tornerà a scuola anche in Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, Umbria e Provincia Autonoma di Trento. Altre date per l’inizio della scuola saranno il 14, il 15, il 16, per finire con giorno 20 settembre.

Tra le novità di quest’anno, senza dubbio c’è quella del Green pass obbligatorio, che riguarderà il personale scolastico (tranne chi è esente per fragilità). Coloro che non hanno il green pass o un certificato che ne provi la condizione di salute per esserne esenti, saranno sospesi.

Nella bozza del decreto approvato in Consiglio dei Ministri giovedì 9 settembre, il green pass obbligatorio è stato esteso anche ai genitori e a chiunque accederà ad un istituto. La notizia ovviamente è stata accolta con diversi malumori tra le famiglie, anche perché le multe per il non possesso della certificazione verde colpirebbe anche loro.