VIDEO TUTORIAL – Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, come compilare il modulo su Istanze Online

Dal 16 al 24 luglio sarà possibile, tramite la piattaforma delle Istanze OnLine del Ministero dell’Istruzione, inserirsi negli elenchi aggiuntivi I fascia GPS per chi ha conseguito il titolo successivamente al 6 agosto 2020.

Già inseriti in GPS e nuovi inserimenti

Nel caso in cui l’aspirante risulta già inserito nelle GPS, l’istanza deve essere indirizzata al medesimo ATP destinatario dell’istanza di inclusione presentata in precedenza. Se l’aspirante non risulti inserito in alcuna GPS deve scegliere la provincia di destinazione della domanda.

Modello di domanda

Nella Pagina Iniziale del Modello di Presentazione della domanda,

è possibile visualizzare il riepilogo delle sezioni da compilare per l’inoltro della domanda. Le sezioni caratterizzate con un asterisco (*) devono essere obbligatoriamente compilate, per la nuova graduatoria aggiunta GPS I fascia (elenco aggiuntivo), ai fini dell’inoltro.

Per scegliere la graduatoria da inserire nell’elenco aggiuntivo I fascia GPS, cliccare su «Azioni disponibili» in corrispondenza della voce «Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso» e successivamente su «Accedi».

Verrà visualizzata la schermata relativa alle Graduatorie in cui sarà possibile aggiungere la Graduatoria di interesse e visualizzare quelle eventualmente già inserite. L’utente visualizzerà le Graduatorie precedentemente inserite e potrà aggiungerne una nuova cliccando su «Aggiungi graduatoria».

Per visualizzare l’elenco delle tipologie di graduatorie disponibili, cliccare sulla voce «Tipo Graduatoria». Le tipologie di graduatoria fanno riferimento alle tabelle di valutazione di prima fascia di cui all’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Una volta selezionato il Tipo Posto/ Classe di concorso, apparirà la sezione relativa ai Titoli di accesso.

È necessario cliccare sulla spunta in corrispondenza del titolo posseduto. Prima di inserire la graduatoria a cui vogliamo accedere, bisogna precisare data e luogo di conseguimento del titolo, la votazione riportata ( che verrà automaticamente calcolata su base 100). Infine, prima di fare “inserisci”, bisogna inserire il dettaglio del titolo di accesso nella graduatoria. A questo punto la graduatoria risulta inserita a sistema, ma bisogna poi compilare le altre sezioni, come gli ulteriori titoli, i titoli di servizio, i titoli di riserva, i titoli di preferenza, le altre dichiarazioni (Sezione obbligatoria), le sedi per le graduatorie di Istituto e gli allegati.