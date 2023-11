Violenza sulle donne, in un liceo arriva la Carta dell’Impegno in undici punti a cui gli alunni possono aderire: l’iniziativa

Violenza sulle donne, in un liceo arriva la Carta dell’Impegno in undici...

Nell’ambito delle manifestazioni per la celebrazione della giornata contro la violenza di genere che si tiene oggi, 25 novembre, con l’obiettivo di sensibilizzare al tema una vasta platea di ragazzi e di realizzare qualcosa di concreto che possa servire come monito, ma soprattutto come impegno personale per combattere tale fenomeno, i rappresentanti degli studenti dell’Istituto “S. Pizzi” di Capua, nel casertano, hanno realizzato una Carta dell’impegno in undici punti.

L’iniziativa si sta diffondendo nel casertano

Ogni studente che vuole assumersi la responsabilità e l’impegno di aderire a tale Carta e quindi a conformare i propri comportamenti nei confronti delle donne secondo le regole che ha accettato, firma un quaderno rosso. Ai firmatari verrà consegnata una copia della Carta che dovranno portare sempre con sé a memoria dell’impegno assunto.

A tale iniziativa ha aderito la Consulta provinciale degli studenti che si adopererà per diffonderla in tutte le scuole secondarie superiori della provincia di Caserta. Ma l’obiettivo è quello di coinvolgere pian piano tutti gli istituti italiani diffondendo i principi base di una sana relazione con l’altro sesso. E questo partendo dal presupposto che è possibile cambiare le cose, è possibile migliorare la società, è possibile salvare le donne imparando a non voltarsi dall’altra parte e a chiedere aiuto se non si riescono a controllare i propri impulsi aggressivi.

Alla fine dell’anno scolastico, i quaderni firmati che saranno pervenuti al Liceo “S. Pizzi” serviranno per comporre una “torre sentinella” che posta in un luogo simbolo della città serva a ricordare ogni giorno a tutti i ragazzi il loro impegno per combattere la violenza di genere.

Il contenuto della Carta dell’Impegno

Ecco il contenuto della Carta in questione: il firmatario della Carta si impegna per tutta la vita a rispettare le seguenti regole: