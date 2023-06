Violenza sulle donne, Meloni: “portare nelle scuole le esperienze delle vittime. Niente è più educativo”

“In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, mi piacerebbe portare le vittime o parenti delle vittime, a raccontare la loro vicenda nelle scuole. Niente è più educativo”. Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni nell’intervista al “Forum in Masseria” da Bruno Vespa. Lo riporta l’Ansa.

“Sulla cultura è la grande sfida: spero che nel passaggio parlamentare delle nostre norme contro il femminicidio sia un terreno per trovare un accordo trasversale. Sono disponibilissima a lavorare insieme e incontrare chi ci lavora, non solo donne” ha affermato il presidente del Consiglio.

Meloni ha poi parlato di altri temi come migranti, Pil e cuneo fiscale: “Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c’è un problema di salari, l’obiettivo è rendere il taglio del cuneo strutturale, dipende dalle entrate dello Stato, che dipendono dalla crescita”.