Visualizza materie esame seconda prova, pagina Mim in manutenzione: manca poco alla pubblicazione delle materie

Stanno per essere pubblicate le materie della seconda prova scritta della maturità 2025. Come riporta Skuola.net, la pagina del Ministero dell’Istruzione e del Merito dove studenti e famiglie potranno visualizzare le materie è in manutenzione.

Questo vuol dire che manca davvero poco alla loro pubblicazione. Come riporta Fanpage, da fonti ministeriali risulta che le materie dovrebbero uscire oggi, tra poche ore.







Materie seconda prova 2024, ecco quali sono state scelte

Per provare a fare qualche previsione, è utile conoscere le materie che sono state scelte lo scorso anno, rese note il 29 gennaio:



Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”.

Quando comincia la maturità 2025?

Secondo la consueta ordinanza del Ministero la prima prova scritta della maturità si terrà il 18 giugno 2025.

PCTO è requisito di ammissione

Per i candidati interni ed esterni costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO).

Secondo quanto previsto dal D.M. 12 novembre 2024, n. 226, il requisito di ammissione all’esame è assolto anche svolgendo attività assimilabili ai PCTO.

Con il suddetto decreto il MIM fornisce in particolare indicazioni per lo svolgimento dei PCTO per i candidati interni che, superato l’esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, e per i candidati esterni.