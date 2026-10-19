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19.10.2026

Voglio specializzarmi sul sostegno: quali percorsi devo seguire?

Salvatore Pappalardo
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Indice
Percorso TFA sostegno
Struttura del percorso
Requisiti d’accesso
Scuola dell’infanzia e primaria
Scuola Secondaria  di I e II grado
Percorsi INDIRE
Struttura dei percorsi
Requisiti di accesso

Per un aspirante docente che intende specializzarsi sul sostegno didattico, ha a disposizione due percorsi: il tradizionale percorso universitario TFA sostegno (Tirocinio Formativo Attivo) e il percorso promosso e organizzato dall’INDIRE singolarmente o in rete con l’università.

Percorso TFA sostegno

Il TFA è il percorso ordinario che i docenti in possesso di un titolo di studio idoneo, senza alcuna esperienza diretta d’insegnamento, devono percorrere per specializzarsi e affrontare la professione d’insegnante di sostegno.

Il TFA è un percorso universitario a numero chiuso, della durata di otto mesi, per accedere al quale bisogna superarre tre prove selettive consistenti in una prima prova costituita da 60 quiz a risposta chiusa, una seconda prova scritta a risposte aperte e una prova orale.

Struttura del percorso

Superate le tre prove selettive si accede al percorso che ha una durata di circa otto mesi con lezioni teoriche, laboratori e tirocinio pratico a scuola. Al termine del quale i candidati sono chiamati a sostenere un colloquio superato il quale, conseguono la specializzazione sul sostegno e il diritto di partecipare al concorso specifico per i docenti di sostegno e la possibilità d’iscriversi in prima fascia GPS.

Requisiti d’accesso

Per accedere al percorso TFA sostegno per il conseguimento della specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, per la scuola secondaria di I e II grado, i candidati in possesso dello specifico titolo per l’ordine di scuola per il quale s’intende conseguire la specializzazione.

Scuola dell’infanzia e primaria

Per acquisire il titolo di docente di sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria occorre avere uno dei seguenti titoli.

  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria;
  • Diploma Magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Scuola Secondaria  di I e II grado

Per acquisire il titolo di docente di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado occorre avere uno dei seguenti titoli:

  • Laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento che dia accesso a una specifica classe di concorso, unita ai requisiti di abilitazione.

Per gli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP) è sufficiente, fino al 31 dicembre del 2027, il  diploma di scuola secondaria di II grado che dia accesso a una classe di concorso per l’insegnamento.

Percorsi INDIRE

I percorsi INDIRE sono corsi di specializzazione straordinari e transitori introdotti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) col decreto 71 del 2024 per  sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno e venire incontro a quanti hanno svolto un servizio su posto di sostegno senza specializzazione per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi e a quanti hanno superato un percorso formativo sul sostegno all’estero, in attesa di riconoscimento in Italia.

Struttura dei percorsi

I percorsi straordinari INDIRE hanno la durata di circa 4 mesi, non prevedono prove selettive  e sono riconosciuti soltanto in Italia. Sono erogati in modalità alternata tra presenza e on line al termine del quale i candidati che hanno acquisito il titolo possono partecipare al concorso riservato esclusivamente a quanti hanno la specializzazione sul sostegno e iscriversi alla prima fascia delle GPS.

Requisiti di accesso

I percorsi INDIRE a differenza dei percorsi TFA, Non sono aperti a tutti, ma sono riservati ai docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi anni e ai docenti che hanno conseguito la specializzazione all’estero on attesa di riconoscimento in Italia.

Docenti di sostegnotfa IndireTfa sostegno

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