Winter Games Week, dal 5 al 9 febbraio si svolgerà la settimana didattica dedicata ai valori Olimpici e Paralimpici: iscrizioni entro il 2 febbraio

Dal 5 al 9 febbraio si svolgerà la “Winter Games Week”, la settimana didattica con focus sullo sport, promossa dalla Fondazione Milano Cortina 2026 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico. L’obiettivo è sensibilizzare studentesse e studenti sulle tematiche Olimpiche e Paralimpiche e promuovere i principi educativi dello sport come mezzo di crescita e di espressione individuale e collettiva.

Possono aderire tutte le scuole d’Italia, iscrivendo gratuitamente le classi e proponendo la propria iniziativa. Per farlo, dovranno collegarsi alla pagina dedicata sul sito di Milano Cortina 2026, dove sono disponibili tutte le informazioni sul progetto.

Le scuole iscritte riceveranno materiali educativi e consigli per l’organizzazione della propria giornata e per valorizzare le particolarità del proprio territorio. Lo sport sarà al centro dell’azione educativa dei progetti e verrà declinato in diverse forme, in primis con l’attività motoria ma anche esaltando il legame con le altre materie scolastiche, come arte, musica, scienza e storia.



“Winter Games Week” è parte dell’Education Programme GEN26 di Fondazione Milano Cortina 2026, che coinvolge le scuole del territorio nazionale per una riflessione sul tema dello sport per tutti. È possibile iscriversi fino al 2 Febbraio 2024 attraverso il seguente link