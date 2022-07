100 alla maturità, al posto della lode un encomio per senso di umanità

Tra gli alunni che quest’anno hanno scelto di partecipare all’iniziativa della Tecnica della Scuola 100 alla maturità, segnalandoci il proprio successo scolastico, c’è Rosario Lorefice, dell’IISS Nervi di Carlentini (Siracusa). La sua segnalazione ci è parsa significativa perché Rosario ha ricevuto dai suoi professori un encomio “per il grande senso di umanità e responsabilità nei confronti dei compagni”, oltre che “per gli ottimi risultati conseguiti in sede d’esame”.

Di certo un riconoscimento autentico, ma anche un espediente – ci racconta Rosario – adottato dalla scuola per compensare il fatto che lo studente negli anni della pandemia ha risentito al punto da non potere conseguire, nei tre anni scolastici, un credito tale da potere aspirare alla lode, che – lo ricordiamo – deve essere conseguita senza punti bonus.

L’esperienza di Pcto

Tra le esperienze e le competenze maturate da Rosario nei suoi anni di scuola, ci sembra interessante citare il Pcto dell’alunno. Non potendo andare presso qualche azienda, i ragazzi e le ragazze hanno lavorato a un progetto di legge nell’ambito dell’iniziativa didattica che prende il nome di Un giorno in senato. “In questo pon – ci racconta Rosario – l’obbiettivo era quello di far approvare il nostro disegno di legge, in favore delle autovetture elettriche. La prima parte del programma prevedeva di creare un dibattito, sotto le vesti di senatori, per far approvare il disegno di legge da noi composto, e successivamente si passava alla premiazione”.

“La seconda parte del progetto – continua lo studente centista alla maturità – si è svolta all’interno del Senato stesso. Grazie a una apposita guida, abbiamo visitato tutto il Senato, del quale ci è stata raccontata la storia: è stato molto interessante immedesimarmi nei panni di un senatore, ed esporre il disegno di legge in questione,” ha concluso.

Progetti per il futuro? Rosario è tra quelli che ha le idee chiare: sta già studiando per diventare ingegnere meccanico, continuerà a lavorare sulle auto elettriche, probabilmente. E nel frattempo, questa estate, dalla torrida Lentini si sposterà al nord, in cerca di fresco, in giro per l’Italia dell’industria automobilistica.

Il valore dell’encomio

L’encomio? “Non è esattamente una lode, non ha valore legale,” precisa Rosario, “ma ha valore per me”. E di certo ha valore per i suoi professori, ne siamo convinti, perché la pedagogia non ha barriere burocratiche.

100 alla maturità

Hanno facoltà di partecipare all’iniziativa 100 alla maturità gli studenti che hanno svolto gli esami conclusivi di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia, ottenendo il massimo dei voti, con o senza lode.

In cosa consiste l’iniziativa

Gli alunni che avessero concluso il secondo ciclo scolastico riportando la votazione di 100 o 100 e lode e che avessero voglia di dare visibilità ad un risultato eccellente, potranno inviarci una propria foto, che entrerà a pieno titolo nella galleria fotografica dei centisti della Tecnica della Scuola, sia sul nostro portale tecnicadellascuola.it che sui nostri profili social, Facebook, Instagram e Twitter.

In altre parole, anche quest’anno, come l’anno scorso, l’iniziativa si declina in gran parte sui social, laddove nelle edizioni passate si era dato spazio agli studenti solo sul portale d’informazione. Una novità, quella della maturità 2022, che permette ai ragazzi e alle ragazze di rilanciare l’iniziativa, a loro volta, sui propri canali Facebook e Instagram.

La galleria fotografica dei centisti verrà aggiornata periodicamente fino alla conclusione dell’iniziativa, il 20 luglio 2022

Per partecipare…

