Maturità 2022, chi può ottenere la lode?

Chi può aspirare alla lode a conclusione dell’esame di maturità 2022? Lo chiarisce l’ordinanza ministeriale 65/2022 che disciplina gli esami di Stato del secondo ciclo, ma anche una apposita Faq del ministero relativa alla valutazione degli studenti. La lode spetta a chi abbia conseguito il massimo dei voti all’esame e come credito scolastico senza ricorrere ai 5 punti di bonus.

In altre parole, se potrà conseguire 100 alla maturità anche chi avesse ottenuto, ad esempio, 50 come credito scolastico e 45 come esito delle prove d’esame (con il bonus dei 5 punti costui otterrebbe 100), questo alunno o alunna non potrebbe comunque ottenere la lode, che si guadagna solo con un 100 pieno, privo di bonus.

I crediti e la votazione