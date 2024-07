150 preferenze Gps 2024, spezzone e completamento, come fare? Risponde l’esperto

Da tempo ci si chiedeva quando sarebbe stato possibile esprimere le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025: finalmente oggi sono state rese note le date.

La finestra temporale per esprimere le 150 preferenze sarà dal 26 luglio (ore 9) al 7 agosto (ore 14).

Delle 150 preferenze e della compilazione della domanda ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di lunedì 29 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

“Se seleziono uno spezzone per una scuola del distretto X è possibile chiedere il completamento nel distretto Y a cui la scuola non appartiene?“

“È possibile farlo. Prendi la scuola X, la selezioni e chiedi spezzone rispetto a quella scuola, se quella scuola ha uno spezzone, ti verrà assegnato. Ma chiedi anche il completamento di quello spezzone, o nella stessa disciplina o anche in discipline diverse o entrambe e poi fai la stessa cosa con la scuola Y. Prendi la scuola Y, chiedi spezzone e chiedi il completamento riferito sempre allo stesso insegnamento o insegnamento diverso e metterai nella voce sia in X che in Y che vuoi associare questo spezzone con scuole. Il sistema che fa? Prenderà X e Y e proverà a sommarle. Dunque cercherà di darti la somma dei due spezzoni. Chiaramente se lo fai con Z lo farà pure con Z, dunque potrebbe uscirti X + Y oppure X + Z o Z + Y.

Per tutte le scuole dove farai questo arrivano tutte le combinazioni matematiche possibili, così ragiona l’algoritmo tra scuole, poi chiaramente lo puoi fare tra una scuola e un distretto, tra scuola e scuola, tra scuola e provincia, tra scuola e Comune. Certo devi ripetere sia per la scuola X che per la scuola Y lo stesso meccanismo e il sistema te li mette insieme, se è possibile farlo, se ci sono gli spezzoni chiaramente”.