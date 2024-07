150 preferenze, la scelta può avvenire prima della pubblicazione delle Gps? Risponde l’esperto

La domanda del momento è: quando sarà possibile caricare le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025? Inoltre ci si chiede quanto tempo sarà concesso per questa importante procedura, dall’apertura dei termini alla scadenza?

La diretta della Tecnica risponde live

Delle assegnazioni provvisorie, delle 150 preferenze e delle prossime immissioni in ruolo, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 19 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“La scelta delle 150 preferenze può avvenire prima della pubblicazione delle GPS?“

Ecco la risposta di Lucio Ficara:

“Può essere anticipata purché tutti i dati delle GPS siano caricati al Sidi. Ma una volta che sono caricati al Sidi, la pubblicazione di fatto c’è. Dunque direi che la pubblicazione delle GPS è propedeutica. L’importante per poter aprire la procedura è che il sistema ti riconosca inserita nelle GPS.

A prescindere dalla pubblicazione specifica, nel sistema tu ci devi stare col tuo codice fiscale e con tutte le classi di concorso che sono state valutate di tua appartenenza. È chiaro che la trasparenza vuole che le pubblicazioni ci siano in modo che possa essere visto che sei dentro le GPS, e quindi hai diritto alla scelta di tutte le classi di concorso.

Se ammettiamo Maria Luisa (l’ascoltatrice) ha chiesto cinque classi di concorso però gliene hanno valutate quattro e una hanno ritenuto che non aveva titolo, Maria Luisa potrà fare domanda solo per quelle quattro classi di concorso e non per tutte e cinque quelle che aveva chiesto.

Per cui pubblicazione delle GPS probabilmente per la fine di luglio, anche l’ultimo giorno di luglio o i primi d’agosto e poi di seguito le 150 preferenze”.