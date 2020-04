25 aprile, le parole di Azzolina: “Grazie ai docenti che insegnano i veri valori”

“La storia ci ha insegnato il prezzo, carissimo, della libertà. Il presente ce ne ricorda improvvisamente l’importanza, ora che l’emergenza sanitaria ha rivoluzionato le nostre abitudini, limitato i nostri movimenti. Nella scuola, con i ragazzi, lavoriamo per preservarla come bene imprescindibile in una società democratica, fondata su pari opportunità e diritti. Lo dobbiamo a chi, durante gli anni della Resistenza, ha lottato per conquistarla la libertà, per poi consegnarla alle generazioni successive: le nostre partigiane e i nostri partigiani, tra cui, non a caso, tanti studenti e insegnanti”.

Lo scrive su Facebook, Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, che aggiunge: “Ho ricevuto molte mail di docenti che mi hanno segnalato i lavori, bellissimi, fatti dai ragazzi per la festa della Liberazione. Podcast radiofonici, disegni, video. Li ringrazio tutti, perché stanno insegnando ai nostri giovani quanto sia importante essere cittadini consapevoli e partecipi, lottare per conquistare e conservare i propri diritti. Una delle lezioni più preziose che si imparano a scuola. Buon #25aprile a tutti!”.