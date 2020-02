72 ore senza smartphone per 1000 studenti di Modena

Spegneranno lo smartphone martedì 25 febbraio, durante la prima ora di lezione, e lo chiuderanno dentro un sacchetto bianco dove resterà sigillato fino venerdì 28 febbraio.

E’ la sfida a cui si sottoporranno i mille studenti di 15 scuole di Modena e della provincia che aderiscono a “Challenge4me”, il progetto giunto alla seconda edizione promosso dal Distretto 108 Tb dei Lions in collaborazione con la Fondazione Ceis, Asp Terre di Castelli e la partnership di Bper Banca.

“Il 63% dei 500 studenti che hanno spento il cellulare per alcuni giorni, sono riusciti a rispettare l’impegno fino alla fine e hanno assicurato di aver percepito un abbassamento dello stato di ansia e di stress durante la giornata, di aver coltivato nuove amicizie, di aver dedicato più tempo alle passeggiate da soli o in famiglia. Alcuni studenti hanno organizzato iniziative anche per promuovere il progetto tra i compagni.

Il 20 marzo al Forum Monzani di Modena durante la plenaria per presentare i risultati della sfida, i ragazzi potranno salire sul palco per raccontare le loro sensazioni e l’esperienza.