Abilitazione insegnamento 2023, i docenti contro il costo elevato dei percorsi. Arriva anche una petizione

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM scuola che prevede una serie di linee guida per i nuovi percorsi abilitanti docenti.

Dal Dpcm si legge che i costi massimi a carico dei partecipanti variano:

2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA

2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA

150 euro per le prove finali.

Tutto ciò ha provocato una serie di polemiche, commenti, indignazione da parte di lettori, docenti e futuri insegnanti, nonché video semi-satirici anche su TikTok che si riferiscono proprio al costo troppo elevato dei percorsi.

Nella polemica è anche intervenuto Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato che in un post su Facebook ha commentato:

PRECISAZIONI SU DPCM:

1) 2.000 e 2.500 euro (rispettivamente per 30 e 60 cfu) sono i prezzi massimi ammessi per i nuovi corsi formativi abilitanti all’insegnamento. Potrebbero quindi costare anche molto meno;

2) All’art.14 sono menzionati i docenti sotto contratto l’anno precedente, non i triennalisti. Ma il provvedimento è stato firmato prima della norma del decreto PA bis che prevede la riserva per i triennalisti, i quali dunque non hanno motivo di preoccuparsi;3) Non è vero che i dottori di ricerca non siano menzionati. C’è il riconoscimento dei crediti per loro nell’allegato.

Ma non finisce qui. In queste ultime ore è stata creata una petizione su change.org che ha l’obiettivo di raccogliere la voce dei docenti per una tutela dei costi onerosi. Riportiamo uno stralcio: “Ci opponiamo ai termini previsti dal DPCM e CHIEDIAMO di tutelare i docenti da eventuali costi onerosi per garantire che il percorso abilitante sia equo ed accessibile a tutti coloro che desiderano dedicarsi all’insegnamento. Dobbiamo proteggere e preservare i principi sanciti nella nostra Costituzione assicurando che l’istruzione sia una via aperta per tutti, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria”.

Si attendono eventuali chiarimenti da parte del Ministero e delle Università o enti organizzatori dei percorsi.

