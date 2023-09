DPCM percorsi abilitanti docenti: tutte le novità – VIDEO GUIDA

È stato pubblicato nella G.U. del 25 settembre il DPCM 4 agosto 2023, recante “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Il decreto definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie, e determina anche i contenuti dell’offerta formativa, i costi, le modalità di svolgimento della prova finale per conseguire l’abilitazione per le relative classi di concorso.

Organizzazione dei corsi

I percorsi sono soggetti all’accreditamento iniziale e periodico, con decreto del MIM, adottato su parere conforme dell’ANVUR. Saranno erogati da Centri individuati da Università e AFAM, mediante la sottoscrizione di un protocollo d’intesa.

Attivazione dei corsi

Questi i corsi che verranno attivati:

Corsi abilitanti da 60 CFU Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso oppure specializzati sostegno Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 e per chi ha sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” Percorsi formativi transitori da 30 CFU per i neo-laureati o per coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31/10/2022 Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA per i vincitori di concorso che hanno partecipato senza essere già abilitati.

1. Corsi abilitanti da 60 CFU

Destinatari:

coloro che posseggono il titolo di studio che consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso:

consente di insegnare una disciplina in una classe di concorso: gli iscritti a corsi di studio per il conseguimento degli stessi titoli.

Modalità: per il 2023/24 e 2024/25 i percorsi potranno essere svolti (tranne tirocinio e laboratori) con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50% del totale.

CFU: acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e 20 crediti tra tirocinio diretto e indiretto.

Prove: prova finale che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata

Tempistiche: in prima applicazione conclusione entro maggio 2024.



2. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU on-line

Destinatari:

docenti abilitati su altro grado/classe di concorso

specializzati su sostegno

Modalità: i corsi saranno svolti in modalità telematiche sincrone

Prove: prova scritta di progettazione didattica innovativa inerente alla disciplina della classe di concorso.

3. Percorsi formativi abilitanti da 30 CFU

Destinatari:

docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5 presso scuole statali o paritarie, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso;

coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale del concorso “straordinario bis”.

4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU

Destinatari:

neo-laureati

coloro che non hanno acquisito i 24 CFU entro il 31/10/2022

Tempistiche: in prima applicazione conclusione entro il 28/02/2024.

5. Percorsi formativi da 30 o 36 CFU/CFA

Destinatari: coloro che parteciperanno ai prossimi concorsi senza abilitazione.

CFU:

30 CFU per chi partecipa con il titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui uno sulla classe di concorso specifica;

30 CFU per chi partecipa al concorso avendo conseguito 30 CFU/CFA;

36 CFU per chi partecipa con il titolo di accesso + 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022.

Prove: prova finale che consiste in una prova scritta e in una lezione simulata.

Costi massimi a carico dei partecipanti

2.500 euro per i corsi da 60 CFU/CFA

2.000 euro per i corsi da 30 CFU/CFA

150 euro per le prove finali

