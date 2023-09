Abilitazione insegnamento, DPCM 60 Cfu in Gazzetta: quali prove finali previste? Come viene calcolato il punteggio?

Abilitazione insegnamento, DPCM 60 Cfu in Gazzetta: quali prove finali previste? Come...

La prova finale prevista dal percorso universitario e accademico per il conseguimento dei crediti formativi e dell’abilitazione all’insegnamento è volta all’accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato non solo sulla specifica disciplina e nella sua capacità didattica di saperla insegnare, ma anche nella capacità di saper valorizzare le capacità e le attitudini di ogni studente.

LEGGI IL DECRETO

Docente professionista

Al termine del percorso di formazione iniziale il candidato deve essere in grado di:

Saper essere di guida agli studenti attraverso la capacità di saper costruire positive relazioni educative nel rispetto delle singole unicità e originalità.

Dialogare con i colleghi più esperienti al fine di perfezionare le proprie competenze in un contesto reale quale la scuola.

Saper orientare ogni studente attraverso la valorizzazione dei singoli talenti e le potenzialità di ciascuno.

Prove previste

Fermo restando che per accedere alla prova finale occorre una presenza di almeno del 70 per cento per ogni attività formativa, il candidato dovrà superare una prova scritta e una prova orale.

Prova scritta

La prova scritta consiste in una sintetica analisi critica di episodi casi e situazioni verificatesi durante il tirocinio ed è volta ad accertare le competenze acquisite nella attività svolta in gruppi classe e nella didattica della disciplina.

Prova orale

La prova consiste in una lezione simulata su un tema proposto dalla commissione 24 ore prima della sua esposizione da parte del candidato della durata di 45 minuti. La prova può essere progettata anche mediante tecnologie digitali multimediali con le quali il candidato deve illustrare le scelte effettuate dei contenuti della metodologia e della didattica adottate in riferimento alla specifica classe di concorso.

Punteggio previsto

Le due prove sono superate con un punteggio minimo di 7/10 sia nella prova scritta sia nella prova orale. Con il superamento delle due prove il candidato consegue l’abilitazione nella classe di concorso specifica al suo titolo di studio specifico acquisendo il diritto di poter partecipare al concorso.

LEGGI ANCHE:

DPCM percorsi abilitanti docenti, i requisiti per accedere

Corsi abilitanti docenti, uscito il Dpcm scuola: quale prova finale? Cosa c’è da sapere su prova scritta e lezione simulata

Corsi abilitanti 30 Cfu DPCM scuola, a chi sono destinati? Facciamo chiarezza

Corsi abilitanti docenti, uscito il Dpcm scuola: qual è il punteggio minimo per superare la prova finale?

DPCM Scuola, quali costi spettano ai partecipanti? Fino a 2.500 euro per i corsi da 60 CFU

Corsi abilitanti docenti, uscito il Dpcm scuola: come si svolge il tirocinio? Qual è la differenza tra tirocinio diretto e indiretto?

DPCM scuola, la fase transitoria: quando si concludono i percorsi?

DPCM scuola, i 24 Cfu saranno riconosciuti? Le linee guida del decreto

Dpcm percorsi abilitanti docenti in Gazzetta Ufficiale: come sono divisi i 60 CFU? Quali contenuti? – TABELLA