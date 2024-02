Aggiornamento e nuove inclusioni GPS: il parere del CSPI

Il CSPI, come pubblicato nel sito della Cisl scuola, chiamato a esprimere il proprio parere sull’O.M. riguardante l’aggiornamento delle GPS e delle graduatorie d’istituto, si è riunito il 23 febbraio 2024 e, al fine di garantire il diritto allo studio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti del Paese sin dai primi giorni di lezione e la continuità didattica per l’intero anno scolastico, ha messo in evidenza la necessità di utilizzare “regole definite e chiare che garantiscano tempestività e trasparenza per il reclutamento di personale a tempo determinato per la copertura delle cattedre vacanti e disponibili, oltre che delle supplenze temporanee” in considerazione dell’alto numero di posti vacanti e disponibili.

Titoli esteri

In merito ai titoli esteri il CSPI auspica che la procedura per il riconoscimento dei suddetti titoli sia accelerata al fine di “garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze”.

Correzione errori

Il CSPI, per la fase di conferimento delle supplenze, ritiene indispensabile che sia previsto dalla norma la possibilità di correzione di errori nella valutazione dei titoli.

Disponibilità dei posti

Il CSPI, poiché non sono state apportate sostanziali modifiche concernenti la pubblicazione delle disponibilità dei posti, precedente alle fasi di nomina, propone la pubblicazione delle stesse prima della domanda e che nel caso in cui al proprio turno siano disponibili sedi non espresse, non si venga considerati rinunciatari per tali sedi, ma si dia la possibilità di partecipare ai turni successivi.

Educazione motoria

Il CSPI evidenzia la necessità di regolamentare la specifica indicazione di preferenza per l’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, pur nella consapevolezza del mancato completamento della procedura concorsuale, propone l’introduzione della prima fascia GPS riservata ai docenti in possesso di specifica abilitazione e della seconda fascia GPS riservata ai docenti in possesso di specifico titolo di studio.

Indirizzo Montessori

Il CSPI, Allo stesso modo dell’educazione motoria, propone che siano specificate le modalità e le procedure per l’inserimento in GPS dei titoli di differenziazione didattica relativi alla sperimentazione della scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori; propone inoltre di consentire l’iscrizione con riserva dei docenti che sono in fase di conseguimento del titolo di differenziazione didattica Montessori per la scuola primaria;

Docenti di sostegno

Il CSPI riconosce l’utilità dell’introduzione della procedura d’interpello al fine di garantire trasparenza e correttezza delle fasi di attribuzione degli incarichi a tempo determinato per il sostegno in caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto.

Crediti formativi

Il CSPI pur ritenendo utile e apprezzabile le diverse modalità di valutazioni sulle differenti tipologie di percorsi di abilitazione, considera opportuno che sia attribuito il medesimo punteggio previsto per i 60 CFU a coloro che, già in possesso dei 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, conseguiranno gli ulteriori 36 CFU del percorso abilitante.