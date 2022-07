Aggiornamento GAE, assegnazioni provvisorie ATA e concorsi 24 mesi: scadenza 11 luglio 2022

L’11 luglio 2022 scadono i termini per persentare tre istanze di interesse per il personale docente e il personale ATA.

Le riepiloghiamo di seguito.

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale ATA possono essere presentate fino all’11 luglio 2022.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando modello di domanda disponibile nella sezione Mobilità del sito del MI e dovranno essere inviate, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.

Tutte le informazioni sono contenute nella nota del 15 giugno.

IL MODELLO

GAE 2022

Con avviso n. 23579 del 20 giugno sono state aperte le funzioni per la presentazione delle domande d’inserimento/aggiornamento delle sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia per le relative supplenze.

Sarà possibile presentare la domanda entro le ore 22,59 dell’11 luglio 2022.

Le domande vanno presentate esclusivamente in modalità telematica accedendo al link https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm con l’identità SPID o con la carta di Identità elettronica (CIE) o ancora, con un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS) “.

Concorsi 24 mesi ATA

Saranno aperte fino all’11 luglio 2022 le funzioni per la presentazione delle istanze per l’acquisizione/aggiornamento delle 30 sedi scolastiche (Allegato G) per gli aspiranti ATA inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti (cosiddette graduatorie 24 mesi).

Il modello di domanda va inviato esclusivamente tramite istanze online, utilizzando lo SPID o altra identità elettronica valida.