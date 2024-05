Aggiornamento Gps 2024-26, tutto sull’ordinanza: criticità e possibili ricorsi – Rivedi la Diretta

E’ partita la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di lunedì 20 maggio alle 23.59 del 10 giugno. Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

La diretta della Tecnica risponde live

Della pubblicazione dell’ordinanza ministeriale, delle criticità, dei possibili ricorsi e di tanto altro abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, mercoledì 22 maggio, alle ore 16,00. Ospite l’esperto di diritto scolastico avv. Dino Caudullo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (40:35) Perché non si possono cambiare i dati storicizzati ? Come correggere gli errori nell’inserimento dei titoli di servizio e in generale gli errori fatti nel 2022?

✅ (43:20) Riguardo la situazione degli itp specializzati su sostegno e abilitati tramite 30 cfu che non possono attualmente caricare i 24 punti aggiuntivi che prospettive di riuscita di un eventuale ricorso?

✅ (44:15) Nell’eventualità che gli itp specializzati su sostegno e abilitati riescano ad avere giustizia e vedersi attribuiti i meritati 24 punti, sarà possibile averli caricati in tempo per le graduatorie?

✅ (45:10) Riguardo gli itp abilitati e specializzati sul sostegno puo darci delle delucidazioni riguardo la discriminazione nella non attribuzione dei 24 punti nella tabA5 rispetto la tab A3?

✅ (46:15) Vorrei chiedere all’Avvocato se il TFA estero sarà presto riconosciuto e se ritiene rischioso inserire il suddetto titolo nella domanda in graduatoria GPS?

✅ (48:10) chi ha fatto il concorso straordinario bis può fare valere qualcosa?

✅ (48:55) Sono invalida al 55%, iscritta al collocamento mirato. ho sempre lavorato da gps e dopo 6 mesi di contratto consecutivo la legge 68 decade automaticamente. La mia domanda è: Posso inserirmi nelle graduatorie come invalida o il mio essere invalida non conta nulla? dal primo luglio alla successiva chiamata io risulto sempre essere iscritta al collocamento con la legge 68/99

✅ (50:35) Abbiamo novità in merito alla 68/99? ho visto tabelle B1 e B2 a cosa si riferiscono?

È possibile seguire tutti gli aggiornamenti alla pagina dedicata GPS 2024/26.

Qui tutti i VIDEO TUTORIAL per la compilazione della domanda

TITOLI VALUTABILI

Titoli valutabili I fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili II fascia scuola dell’infanzia e primaria

Titoli valutabili I fascia scuola secondaria

Titoli valutabili II fascia scuola secondaria

Titoli valutabili I fascia ITP

Titoli valutabili II fascia ITP

Titoli valutabili I fascia sostegno

Titoli valutabili II fascia sostegno

Titoli valutabili I fascia personale educativo

Titoli valutabili II fascia personale educativo

LEGGI ANCHE

Chi è già incluso in graduatoria mantiene il punteggio?

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Richiesta di inserimento in elenchi aggiuntivi

Valutazione dei titoli

Classi di concorso ad esaurimento

Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

Entro quando si può fare ricorso contro l’Ordinanza?

Chi non può inserirsi nelle graduatorie provinciali e nelle correlate graduatorie di istituto

Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche

Conferimento delle supplenze brevi e temporanee

Quando si ricorre alle graduatorie d’istituto?

Rinuncia all’assegnazione delle supplenze e abbandono del servizio: le casistiche

Titoli valutabili per I e II fascia. SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI

Come vengono valutati i titoli di servizio

GPS 2024-2026, la pagina del Ministero con tutte le info