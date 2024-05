Domande Gps 2024, classi di concorso ad esaurimento: i chiarimenti dell’Ordinanza

Gps 2024/2026, pubblicata finalmente l’ordinanza ministeriale tanto attesa: tutto pronto per partire con la procedura di presentazione delle domande di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 degli aspiranti docenti. Si tratta di graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche e per le supplenze brevi da graduatoria di Istituto.

L’Articolo 5 dell’ordinanza ministeriale contiene disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici. Ecco cosa dice:

Aggiornamento e trasferimento per specifiche classi di concorso: Solo gli aspiranti già presenti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del biennio 2022/2023-2023/2024 possono fare domanda di aggiornamento o trasferimento nelle seguenti classi di concorso: A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena B-01 Attività pratiche speciali B-29 Gabinetto fisioterapico B-30 Addetto all’ufficio tecnico B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici B-32 Esercitazioni di pratica professionale B-33 Assistente di Laboratorio

Inserimento nelle GPS per altre classi di concorso: Gli aspiranti con abilitazione per le classi A-66, A-76, e A-86 possono fare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS per la classe A-41 con riconoscimento del servizio prestato come servizio specifico e nella seconda fascia delle GPS per le classi per le quali possiedono il titolo di accesso. Inserimento nelle GPS sostegno: Gli aspiranti già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi B-01, B-31 e B-32, se in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno.

Se in possesso del titolo di specializzazione previsto dall’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 possono fare domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per la classe B-01 e alla scuola secondaria di secondo grado per le classi B-31 e B-32.

Gps, come presentare domanda?

Le domande si potranno presentare dalle 12.00 di oggi, lunedì 20 maggio alle 23.59 di lunedì 10 giugno, come riporta Flc Cgil.

Per la compilazione si accede al Portale Unico del reclutamento all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Allo scopo, è necessario essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) oltre ad essere abilitati al servizio “Istanze on line”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza >.

LEGGI L’ORDINANZA