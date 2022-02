Aggiornamento Gps docenti, Sasso: “chiederò un tavolo su questo”

Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, ritorna sulla questione dell’aggiornamento delle Gps e ancora una volta esprime la propria posizione.

L’onorevole leghista ha dichiarato: “Ritengo che le graduatorie provinciali per le supplenze degli insegnanti vadano aggiornate quest’anno senza ritardi o slittamenti. Questo sia per consentire nuovi inserimenti sia per dare la possibilità a chi ha acquisito titoli di poter aggiornare la propria posizione in graduatoria. Nelle prossime ore chiederò un tavolo su questo e spero di non trovare ostacoli in tal senso”.

In precedenza, il sottosegretario aveva affermato: “Posticipare di un anno l’aggiornamento delle graduatorie rischierebbe di demotivare tanti di loro, tra l’altro proprio quelli storicamente più penalizzati e meno garantiti. Cerchiamo una soluzione ragionevole nell’interesse di tutti”.